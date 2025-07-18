Водителей предупредили о перекрытии трассы Тюмень — Екатеринбург

«В рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-351 обход поселка городского типа Белоярский на км 2+860 (путепровод железнодорожного переезда) планируется перекрытие движения», — пояснили там.
Ожидаются два перекрытия по 20 минут в промежутке с 14:00 до 15:00.На днях президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл свердловский участок супертрассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.
В следующем году она будет продлена до Тюмени. Работы на участке тоже идут полным ходом. По словам врио свердловского губернатора Дениса Паслера, в открытии М-12 заинтересованы все, так как уральский округ притягивает инвестициями и ресурсами.
«Проект трассы очень важен с точки зрения развития регионов», — подытожил Паслер.