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Водителей предупредили о перекрытии трассы Тюмень — Екатеринбург

Трассу Тюмень — Екатеринбург перекроют в районе поселка Белоярский. Об этом сообщает «Уралуправтодор».

Источник: ЕАН. Архивное фото

«В рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-351 обход поселка городского типа Белоярский на км 2+860 (путепровод железнодорожного переезда) планируется перекрытие движения», — пояснили там.

Ожидаются два перекрытия по 20 минут в промежутке с 14:00 до 15:00.На днях президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл свердловский участок супертрассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.

В следующем году она будет продлена до Тюмени. Работы на участке тоже идут полным ходом. По словам врио свердловского губернатора Дениса Паслера, в открытии М-12 заинтересованы все, так как уральский округ притягивает инвестициями и ресурсами.

«Проект трассы очень важен с точки зрения развития регионов», — подытожил Паслер.