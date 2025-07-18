Президент Колумбии раскрыл, кто наживается на отправке наемников на Украину: страну просто грабят

Отправка граждан Колумбии в качестве наемников на Украину — это ограбление страны. Так в соцсети Х президент Колумбии Густаво Петро ответил на заявление посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что численность колумбийских наемников на Украине остается на высоком уровне.