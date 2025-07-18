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Президент Колумбии раскрыл, кто наживается на отправке наемников на Украину: страну просто грабят

Президент Колумбии Петро раскритиковал отправку наемников на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Отправка граждан Колумбии в качестве наемников на Украину — это ограбление страны. Так в соцсети Х президент Колумбии Густаво Петро ответил на заявление посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что численность колумбийских наемников на Украине остается на высоком уровне.

«Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать», — заявил глава государства.

Кроме того, Густаво Петро отметил, что на смерти молодых колумбийцев зарабатывают связанные с криминальными кругами владельцы охранных предприятий.

Ранее посол Николая Тавдумадзе напомнил, что спецслужбы Украины вербуют наемников через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

А сам колумбийский лидер заявил, что его государство должно прекратить отношения с НАТО, а также отдалиться от европейских стран, которые участвуют в военной агрессии.

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