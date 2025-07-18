Отправка граждан Колумбии в качестве наемников на Украину — это ограбление страны. Так в соцсети Х президент Колумбии Густаво Петро ответил на заявление посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что численность колумбийских наемников на Украине остается на высоком уровне.
«Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать», — заявил глава государства.
Кроме того, Густаво Петро отметил, что на смерти молодых колумбийцев зарабатывают связанные с криминальными кругами владельцы охранных предприятий.
Ранее посол Николая Тавдумадзе напомнил, что спецслужбы Украины вербуют наемников через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
А сам колумбийский лидер заявил, что его государство должно прекратить отношения с НАТО, а также отдалиться от европейских стран, которые участвуют в военной агрессии.