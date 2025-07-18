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В Башкирии ожидаются жаркие выходные

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды в Башкирии на ближайшие выходные. По словам синоптиков, в республике установится жаркая и ясная погода.

Сегодня, 18 июля, днем возможны кратковременные дожди в отдельных районах. Температура воздуха в дневные часы достигнет +20…+25°C, на юге региона до +30°C.

В субботу, 19 июля, осадков не предвидится. Умеренный ветер будет дуть с северного направления. Ночные температуры +8…+13°C, в восточных и северных районах могут ударить заморозки до +3°C, дневные показатели составят +20…+25°C.

В конце недели, 20 июля, сухая погода сохранится. Ветер продолжит дуть с севера умеренной силы. Ночные показатели температуры не изменятся, а днем воздух прогреется до +23…+28°C.

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