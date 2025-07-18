Курьянов стал генменеджером омского «Авангарда», чтобы не показаться слабым

Он рассказал изданию «Чемпионат», что ему некомфортно сидеть сверху и наблюдать за процессом, а ближе — работать в движении. Однако Курьянов отметил, что этот опыт дал ему знакомство с новыми людьми, а также углубиться в нюансы контрактов игроков и научиться анализировать рынок, опираясь на соотношение «цена-качество».