Курьянов стал генменеджером омского «Авангарда», чтобы не показаться слабым

Бывший форвард и экс-генменеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов поделился, что опыт управления командой оказался не самым вдохновляющим этапом его профессионального пути.
Он рассказал изданию «Чемпионат», что ему некомфортно сидеть сверху и наблюдать за процессом, а ближе — работать в движении. Однако Курьянов отметил, что этот опыт дал ему знакомство с новыми людьми, а также углубиться в нюансы контрактов игроков и научиться анализировать рынок, опираясь на соотношение «цена-качество».
«Ведь когда тренером работаешь, то смотришь больше за своими, за другими только поверхностно, а здесь приходилось более детально игроков отсматривать, изучать, анализировать», — подчеркнул Антон Курьянов.
Он также признался, что изначально не стремился к должности генерального менеджера, а лишь хотел внести свой вклад в развитие клуба.
Бывший нападающий «Авангарда» также выразил опасение, что отказ от предложения мог быть расценен как проявление боязни ответственности.
Ранее мы писали, что Антон Курьянов рассказал, зачем он привез в Омск Кубок Гагарина, выигранный им в составе ярославского «Локомотива».