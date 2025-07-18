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Чтобы лишний раз не заезжали в города: в Челябинской области починят обходные дороги

Дорожники отремонтируют обходы Челябинска и Магнитогорска.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в 2025 году отремонтируют несколько участков объездных дорог.

Работы идут на четырех отрезках обхода Челябинска общей протяженностью почти 17 километров. Кроме того, обновляют 5-километровый участок дороги Вахрушево-Долгодеревенское (ее также можно использовать как объездную). Вдобавок асфальт чинят на шести участках обхода Магнитогорска.

Большую часть работ проводят по ночам.

— Обходы по уменьшают количество транзитного транспорта в населенных пунктах, способствуют снижению аварийности, улучшают экологическую обстановку, а также ускоряют движение, — прокомментировали в региональном министерстве дорожного хозяйства.