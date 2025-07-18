Чтобы лишний раз не заезжали в города: в Челябинской области починят обходные дороги

Работы идут на четырех отрезках обхода Челябинска общей протяженностью почти 17 километров. Кроме того, обновляют 5-километровый участок дороги Вахрушево-Долгодеревенское (ее также можно использовать как объездную). Вдобавок асфальт чинят на шести участках обхода Магнитогорска.