Чтобы лишний раз не заезжали в города: в Челябинской области починят обходные дороги

В Челябинской области в 2025 году отремонтируют несколько участков объездных дорог.
Работы идут на четырех отрезках обхода Челябинска общей протяженностью почти 17 километров. Кроме того, обновляют 5-километровый участок дороги Вахрушево-Долгодеревенское (ее также можно использовать как объездную). Вдобавок асфальт чинят на шести участках обхода Магнитогорска.
Большую часть работ проводят по ночам.
— Обходы по уменьшают количество транзитного транспорта в населенных пунктах, способствуют снижению аварийности, улучшают экологическую обстановку, а также ускоряют движение, — прокомментировали в региональном министерстве дорожного хозяйства.