В Иркутской области помогли найти работу 677 ветеранам СВО

В Иркутской области продолжается активная работа по трудоустройству участников специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, на сегодняшний день 677 человек уже устроились на работу или открыли собственное дело. Из них 301 ветеран вернулся на прежние рабочие места, а 343 нашли новую работу.
— Мы используем комплексный подход, чтобы помочь каждому ветерану, — рассказывает министр труда и занятости Кирилл Клоков. — Работаем с военкоматами, фондом «Защитники Отечества», муниципалитетами и центрами занятости. Наша задача — обеспечить всех нуждающихся работой с учетом их навыков и пожеланий.
Особое внимание уделяется индивидуальной поддержке. В Кадровом центре региона за каждым ветераном закреплен персональный консультант, который помогает с обучением и поиском работы. Благодаря этому 175 человек уже трудоустроились, а 38 выбрали самозанятость и получили помощь в освоении основ предпринимательства.
В рамках проекта «БеZ преград для СВОих» для работодателей, которые берут на работу участников СВО, предусмотрены субсидии — до 120 тысяч рублей на зарплату и до 80 тысяч на оборудование рабочего места. Тем, кто хочет открыть свое дело, государство готово выделить 96 тысяч рублей.
Кроме того, 21 ветеран прошел обучение по востребованным профессиям, в том числе в рамках нацпроекта «Кадры», таким как машинист экскаватора и сварщик, и успешно устроился на работу. Популярен и курс по основам предпринимательства — его выпускники тоже находят применение своим навыкам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область стала лучшей в России по цифровым услугам для лесного бизнеса.