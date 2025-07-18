В Иркутской области помогли найти работу 677 ветеранам СВО

В рамках проекта «БеZ преград для СВОих» для работодателей, которые берут на работу участников СВО, предусмотрены субсидии — до 120 тысяч рублей на зарплату и до 80 тысяч на оборудование рабочего места. Тем, кто хочет открыть свое дело, государство готово выделить 96 тысяч рублей.