Мерц: Германия готова участвовать в схеме США по поставкам оружия Украине

Мерц также отметил, что в настоящее время министры обороны обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot Украине. Он уточнил, что это вопрос нескольких дней или недель, и переговоры находятся на предметной стадии, хотя окончательных договоренностей пока нет. Канцлер ФРГ выразил уверенность в готовности американской стороны к реализации этого плана, передает ТАСС.