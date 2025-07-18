Мерц: Германия готова участвовать в схеме США по поставкам оружия Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости прояснить детали возможной схемы, в рамках которой США будут поставлять оружие Украине взамен того, что Европа планирует предоставить Киеву.
— Президент (США Дональд — прим. «ВМ») Трамп в понедельник выступил с важной инициативой. США готовы поставлять оружие Украине за счет европейских партнеров. Германия хочет внести в это важный вклад, — заявил Мерц на пресс-конференции в Лондоне.
Он подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки обсудить детали этой инициативы с партнерами, особенно в части, касающейся компенсации европейских запасов вооружений. Канцлер подчеркнул, что для страны сейчас важнее всего понять, как США будут заменять вооружения, которые уже переданы европейской стороной.
Мерц также отметил, что в настоящее время министры обороны обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot Украине. Он уточнил, что это вопрос нескольких дней или недель, и переговоры находятся на предметной стадии, хотя окончательных договоренностей пока нет. Канцлер ФРГ выразил уверенность в готовности американской стороны к реализации этого плана, передает ТАСС.
Ранее Трамп сообщил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправили на Украину через Германию.
Американский лидер заявил, что в будущие поставки оружия украинской армии войдут не отдельные ракеты, а батареи противовоздушной обороны Patriot. Всего, по словам Трампа, Украине передадут 17 таких комплексов.