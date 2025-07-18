Самый большой кусок Марса ушел с молотка

Его цена превысила 5 млн долларов, пишет The Guardian. Метеорит весом 25 кг, известный как NWA 16788, был найден охотником за метеоритами в ноябре 2023 года в пустыне Сахара. По информации Sotheby’s, образец откололся от Красной планеты после столкновения с астероидом, а затем пролетел 225 млн км, пока не попал на Землю.