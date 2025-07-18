В ГД предложили открыть отделения Соцфонда для участников СВО у вокзалов

«Мы в городе Шали, здесь клиентская служба Соцфонда. И в ней в инициативном порядке соединили МФЦ и клиентскую службу. То есть человек приходит и может получить все услуги как по линии Соцфонда, так и по линии МФЦ. Это удобно. Мы пытаемся внедрить это на федеральном уровне, чтобы такая практика была во всех регионах», — сказал он.