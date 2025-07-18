В ГД предложили открыть отделения Соцфонда для участников СВО у вокзалов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости предложил открывать специальные отделения клиентской службы Соцфонда для участников СВО и членов их семей у вокзалов и аэропортов.
«Предложение такое: регион может предоставить отдельные площади, чтобы открывать дополнительные, специальные клиентские службы Соцфонда для участников СВО и членов их семей, расположив их в удобных местах, например, у автовокзалов, ж/д вокзалов, недалеко от аэропортов. Зачем? Чтобы людям из районов было удобнее приезжать», — сказал Нилов.
Глава думского комитета уточнил, что у участников СВО есть право внеочередного обслуживания, но не все им пользуются: это неудобно, некомфортно, смущает.
«А так — специальные службы, где можно размещать профориентационные материалы, приглашать работодателей, проводить разъяснительные беседы. Там же можно предоставлять информацию об обучении и переобучении», — добавил он.
Нилов сообщил агентству, что это предложение будет направлено в Соцфонд.
«Затрат практически нет, но это удобно, востребовано и комфортно. Главное — потребность в поддержке участников СВО будет расти, а переводить всё в электронный вид не всегда удобно. Нужно живое общение и разъяснения», — считает депутат.
Политик рассказал, что в настоящее время проходит выездное заседание комитета Госдумы по труду и социальной политике в Чеченской Республике.
«Мы в городе Шали, здесь клиентская служба Соцфонда. И в ней в инициативном порядке соединили МФЦ и клиентскую службу. То есть человек приходит и может получить все услуги как по линии Соцфонда, так и по линии МФЦ. Это удобно. Мы пытаемся внедрить это на федеральном уровне, чтобы такая практика была во всех регионах», — сказал он.
Нилов подчеркнул, что в клиентской службе Соцфонда есть отдельное окно для участников специальной военной операции, оно также имеется в фонде «Защитники Отечества».
Кроме того, по его словам, по всей Чеченской Республике клиентские службы Соцфонда уже совмещены с МФЦ.
«Это правильный подход, и это удобно людям. Сама идея такого объединения родилась два года назад в Кабардино-Балкарской Республике по инициативе нашего комитета», — подытожил Нилов.