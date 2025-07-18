Эксперт Дандыкин: ВСУ могут объявить наступление с целью инфошума

ВСУ постепенно отступают под нажимом российских войск, особенно большие успехи ВС РФ имеет на южно-донецком направлении. Об этом в беседе с aif.ru сказал военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин.
«Самые большие успехи на южно-донецком направлении. Сейчас хорошая ситуация складывается вокруг Константиновки и Красноармейска (Покровск). Я думаю, что так или иначе в ближайшее время закончится все-таки освобождение Часова Яра — очередной украинской “фортеции”. Ну и на запорожском направлении обозначились тоже успехи. Подходим к Гуляйполю, ну, а дальше там до Запорожья самого 40 километров», — сказал Дандыкин.
Успехи российской армии, констатировал эксперт, обусловлены, вероятно, в том числе стремлением киевского режима продолжать вести боевые действия «ради красивой картинки» и бросать все больше сил на сумское направление, в район курского приграничья.
«ВСУ увязли в боях на Сумщине, как в свое время на курской земле. Несут огромные потери, бросают туда резервы ради каких-то политических моментов и ослабляют непосредственно те участки зоны СВО, на которых наступает российская армия», — сказал Дандыкин.
При этом эксперт отметил, что на фоне успехов нельзя терять бдительность.
«Посмотрите, как каждые сутки практически летят дроны на Брянщину, к примеру. И там постоянно происходят обстрелы и так далее. Конечно, больших сил у противника нет. Но какой-то небольшое контрнаступление он может предпринять, даже с целью психологического давления и информационного шума», — подытожил Дандыкин.