Эксперт Дандыкин: ВСУ могут объявить наступление с целью инфошума

«Самые большие успехи на южно-донецком направлении. Сейчас хорошая ситуация складывается вокруг Константиновки и Красноармейска (Покровск). Я думаю, что так или иначе в ближайшее время закончится все-таки освобождение Часова Яра — очередной украинской “фортеции”. Ну и на запорожском направлении обозначились тоже успехи. Подходим к Гуляйполю, ну, а дальше там до Запорожья самого 40 километров», — сказал Дандыкин.