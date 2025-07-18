Баскетболиста Касаткина после жалоб могут перевести в другой изолятор

Российского баскетболиста Даниила Касаткина могут перевести из тюрьмы «Френ» в Париже в изолятор «Санте» после его жалоб на условия содержания. Об этом aif.ru заявил правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Для тех, кто по экстрадиционным делам, по громким, предусмотрен перевод в “Санте”. Это более изолированная тюрьма, более строгая. По бытовым условиям “Санте” лучше, там все более новое», — сказал Мельников.
Правозащитник также рассказал об условиях в изоляторе, где сейчас находится Касаткин.
Даниила Касаткина подозревают в участии в «хакерской группе», которая осуществляла атаки с применением «программ-вымогателей». В США утверждают, что группа атаковала 900 организаций, в частности, два американских федеральных учреждения.
Сейчас спортсмен находится в тюрьме «Френ» в окрестностях Парижа. Он пожаловался дипломатам на условия содержания в тюрьме в Париже.