В Хадж за чужие деньги: в Сырдарье женщина-дворник выплачивала кредит за начальника

Эта история о том, что ни хадж, ни пост, ни любая другая религиозная форма не могут быть оправданием лицемерия, обмана и жестокости. Настоящая вера — это честность, совесть и человечность, особенно по отношению к тем, кто от тебя зависит. Вера начинается не с билета в хадж, а с того, как ты обращаешься с людьми.