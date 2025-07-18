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В Хадж за чужие деньги: в Сырдарье женщина-дворник выплачивала кредит за начальника

Vaib.uz (Узбекистан. 18 июля). Удивительную историю накануне рассказал хоким Сырдарьинской области Эркинжон Турдимов. Она не просто про злоупотребление доверием, а про то, как у некоторых людей внешняя форма стала важнее внутреннего содержания. Мол, можно совершать грехи, а потом отмолить их хаджем, постом или пожертвованием. Но жизнь устроена иначе.

Источник: Vaib.Uz

По словам Турдимова, в одной из бригад по благоустройству области произошёл вопиющий случай: руководитель коллектива уговорил подчинённую — женщину-дворника — оформить на своё имя банковский кредит. Объяснил это тем, что сам не может обратиться в банк. Но, получив деньги, он не вернул их, кредит ушёл в просрочку, начали копиться проценты. В итоге все финансовые проблемы легли на плечи ничего не подозревавшей женщины.

Она оказалась в отчаянном положении — долги, психологическое давление, унижение. По словам Турдимова, она даже подумывала о суициде. А бригадир тем временем… спокойно уехал с женой в хадж — паломничество, которое очищает душу.

Когда хоким пригласил пострадавшую женщину и бригадира на встречу, последний не пришёл. Однако, узнав, что о ситуации стало известно на уровне руководства области, он внезапно «прозрел»: пришёл к женщине, извинился, вернул деньги и закрыл долг.

«Ну что ж, и на том спасибо, — сказал Турдимов. — Посмотрите, насколько великодушны наши люди!».

Эта история о том, что ни хадж, ни пост, ни любая другая религиозная форма не могут быть оправданием лицемерия, обмана и жестокости. Настоящая вера — это честность, совесть и человечность, особенно по отношению к тем, кто от тебя зависит. Вера начинается не с билета в хадж, а с того, как ты обращаешься с людьми.