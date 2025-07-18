8 главных вопросов про новую скоростную трассу в Башкирии

На трассе Дюртюли — Ачит работает система бесконтактной оплаты проезда «Свободный поток», а также есть участки со шлагбаумами. В первом случае умные камеры зафиксируют вашу точку заезда и выезда, определят тип машины и пришлю счет. Если у вас на машине установлен транспондер, то оплата пройдет моментально, если его нет, в течение пяти дней с момента поездки нужно зайти на сайт pay.avtodor-tr.ru, ввести номер машины и оплатить проезд. Также оплатить можно через Госуслуги, по номеру *390#, онлайн-сервисами Сбербанка и ВТБ, с помощью системы быстрых платежей (СБП) и другими способами. Если не оплатить поездку, на шестой день придет уведомление о штрафе 1500 рублей для легковых и 5000 рублей для грузовых автомобилей. Однако если оплатить задолженность за проезд в течение 20 дней с момента поездки, то штраф будет отменен автоматически. По истечении 25 дней с момента поездки придется оплатить и задолженность, и штраф.