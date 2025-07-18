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Глава Минздрава обратилась к казахстанцам из-за нападений на медиков

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова опубликовала на своей странице в Instagram обращение к казахстанцам из-за нападений на медиков, передает NUR.KZ.

Источник: Официальный сайт Министерства здравоохранения

"Уважаемые казахстанцы, обращаюсь к вам как специалист, проработавший медицинской сестрой в родильном доме, как врач приемного покоя детской больницы, дежурант и ординатор, — остановите насилие против медицинских работников!

Невозможно представить боль и унижение, беззащитность и страх врача и медицинской сестры, которые спасают ваших детей, родителей и близких в момент необузданной, неоправданной агрессии", — написала министр.

Она напомнила про два последних случая нападения на медиков — в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Врач потерял сознание от удара пациента.

"Сейчас доктор находится в реанимации. Его состояние — тяжелое. Какой степени черствости и агрессии нужно достичь, чтобы поднять руку на человека, который каждый день спасает жизни?

Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это совершенно немыслимо и неприемлемо", — заявила Альназарова.

Эти преступления глава Минздрава назвала ударом по всей системе здравоохранения, подчеркнув, что приемный покой, где произошло нападение, — и так зона повышенного риска.

Министр отметила, что в сентябре в парламент будут внесены законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников. Такие действия должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности, считают в Минздраве.

Кроме того, из-за участившихся нападений на медиков Минздрав и МВД решили усилить круглосуточные посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах.

«Медицинские учреждения должны обеспечиваться мерами безопасности — видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками. Хочу еще раз призвать всех к цивилизованным нормам общения на всех уровнях. Мы должны с детства воспитывать уважение к труду медиков, формировать культуру благодарности», — добавила министр.

В заключение министр сообщила, что пострадавшего врача бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов.