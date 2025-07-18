Глава Минздрава обратилась к казахстанцам из-за нападений на медиков

"Уважаемые казахстанцы, обращаюсь к вам как специалист, проработавший медицинской сестрой в родильном доме, как врач приемного покоя детской больницы, дежурант и ординатор, — остановите насилие против медицинских работников!
Невозможно представить боль и унижение, беззащитность и страх врача и медицинской сестры, которые спасают ваших детей, родителей и близких в момент необузданной, неоправданной агрессии", — написала министр.
Она напомнила про два последних случая нападения на медиков — в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Врач потерял сознание от удара пациента.
"Сейчас доктор находится в реанимации. Его состояние — тяжелое. Какой степени черствости и агрессии нужно достичь, чтобы поднять руку на человека, который каждый день спасает жизни?
Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это совершенно немыслимо и неприемлемо", — заявила Альназарова.
Эти преступления глава Минздрава назвала ударом по всей системе здравоохранения, подчеркнув, что приемный покой, где произошло нападение, — и так зона повышенного риска.
Министр отметила, что в сентябре в парламент будут внесены законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников. Такие действия должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности, считают в Минздраве.
«Медицинские учреждения должны обеспечиваться мерами безопасности — видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками. Хочу еще раз призвать всех к цивилизованным нормам общения на всех уровнях. Мы должны с детства воспитывать уважение к труду медиков, формировать культуру благодарности», — добавила министр.
В заключение министр сообщила, что пострадавшего врача бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов.