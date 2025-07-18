Стоимость услуг адвокатов в РФ может вырасти в 2,5 раза

Исследование констатирует, что анализ географического распределения адвокатов по субъектам РФ выявляет существенные перекосы. В Москве осуществляют деятельность 12,7 тыс. адвокатов, тогда как в Ненецком автономном округе — только девять. Данная диспропорция породит значительные сложности после установления адвокатской монополии. Особенно под удар попадут северные и отдаленные территории, а также сельские районы с невысокой плотностью населения.