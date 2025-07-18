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Стоимость услуг адвокатов в РФ может вырасти в 2,5 раза

Принятие законопроекта об «адвокатской монополии», предложенного Министерством юстиции РФ, способно спровоцировать удорожание юридических услуг на 155%, то есть более чем в 2,5 раза в течение ближайших нескольких лет.

Принятие законопроекта об «адвокатской монополии», предложенного Министерством юстиции РФ, способно спровоцировать удорожание юридических услуг на 155%, то есть более чем в 2,5 раза в течение ближайших нескольких лет.

Причем динамичное увеличение цен начнется уже в 2026 году. К подобным заключениям пришли эксперты специализированного исследовательского центра.

Проект, подготовленный Минюстом России, предусматривает, что с 1 января 2028 года исключительно лица, обладающие адвокатским статусом, получат право на судебное представительство.

Согласно статистическим данным, в России практикуют порядка 1,5 миллиона юристов, из которых лишь 75,8 тысяч имеют статус адвоката (5,1%). Примерно 440 тысяч юристов без адвокатского статуса оказывают услуги по представительству в судах.

Исследование констатирует, что анализ географического распределения адвокатов по субъектам РФ выявляет существенные перекосы. В Москве осуществляют деятельность 12,7 тыс. адвокатов, тогда как в Ненецком автономном округе — только девять. Данная диспропорция породит значительные сложности после установления адвокатской монополии. Особенно под удар попадут северные и отдаленные территории, а также сельские районы с невысокой плотностью населения.

По актуальным данным 2025 года, средняя цена услуг адвокатов достигает 5−6 тысяч рублей в час, в то время как юристы без статуса взимают в среднем 2,5−3,5 тысяч рублей.

Вместе с тем, в Минюсте полагают, что введение «адвокатской монополии» усилит гарантии защиты прав граждан, обращающихся за юридической помощью.

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