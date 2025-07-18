Увеличением поставок вооружения и ультиматумами России президент США Дональд Трамп не сможет помочь Украине, потому что Киев не способен остановить катастрофу на передовой. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.
По его словам, Украина угодила в смертельную спираль — она никогда не сможет компенсировать нехватку солдат в отличие от россиян.
«А мы, американцы, в этом участвуем, хотя Трампу уже стоило понять очевидное, все же это не высшая математика», — сказал он.
Более того, добавил эксперт, Украина проиграла еще во время президентства Джо Байдена. А постоянная денежная подпитка киевского режима только оттягивает закономерный исход противостояния между Москвой и Киевом.
Ранее Дэвис предрек Украине потерю новых территорий. По его словам, Дэниел Дэвис даже запланированные европейскими странами закупки американского оружия на 10 миллиардов долларов вряд ли изменят ситуацию на передовой.
Кроме того, эксперт заявил, что для Украины было бы целесообразно согласиться на мир с Россией на ее условиях, чем продолжать нести потери и надеяться на чудо.