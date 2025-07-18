Испанское издание Público призвало президента США Дональда Трампа изменить свою риторику в отношении России и отказаться от угроз, которые, по мнению издания, неэффективны в отношениях с Москвой.
Автор статьи подчеркивает, что угрозы в адрес Москвы бессмысленны, и исторический опыт свидетельствует о том, что подобный подход западной дипломатии к России неизменно терпит неудачу.
В материале также отмечается, что попытки давления на Китай могут привести к укреплению российско-китайских отношений.
— Зная тактику Пекина в случае угрозы, можно сказать, что бумеранг, запущенный лидером Белого дома, может обернуться против самих США, — говорится в статье.
Американский глава недавно отметил, что разочарован в российском президенте Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По словам Трампа, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза. Он добавил, что почти никому не доверяет из мировых политиков, в том числе Путину.
Тем не менее, бывший полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон выступил с резким заявлением относительно украинского президента Владимира Зеленского. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он заявил, что глава киевского режима должен быть отстранен от власти до начала возможных переговоров между Украиной и Россией.