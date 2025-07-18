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Público: Трампу следует отказаться от агрессивной риторики в отношении РФ

Испанское издание Público призвало президента США Дональда Трампа изменить свою риторику в отношении России и отказаться от угроз, которые, по мнению издания, неэффективны в отношениях с Москвой.

Испанское издание Público призвало президента США Дональда Трампа изменить свою риторику в отношении России и отказаться от угроз, которые, по мнению издания, неэффективны в отношениях с Москвой.

Автор статьи подчеркивает, что угрозы в адрес Москвы бессмысленны, и исторический опыт свидетельствует о том, что подобный подход западной дипломатии к России неизменно терпит неудачу.

В материале также отмечается, что попытки давления на Китай могут привести к укреплению российско-китайских отношений.

— Зная тактику Пекина в случае угрозы, можно сказать, что бумеранг, запущенный лидером Белого дома, может обернуться против самих США, — говорится в статье.

Американский глава недавно отметил, что разочарован в российском президенте Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По словам Трампа, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза. Он добавил, что почти никому не доверяет из мировых политиков, в том числе Путину.

Тем не менее, бывший полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон выступил с резким заявлением относительно украинского президента Владимира Зеленского. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он заявил, что глава киевского режима должен быть отстранен от власти до начала возможных переговоров между Украиной и Россией.

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