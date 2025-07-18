Público: Трампу следует отказаться от агрессивной риторики в отношении РФ

Американский глава недавно отметил, что разочарован в российском президенте Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По словам Трампа, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза. Он добавил, что почти никому не доверяет из мировых политиков, в том числе Путину.