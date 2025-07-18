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В Башкирии определили даты Ураза-байрама и Курбан-байрама на 2026 год

В следующем году мусульманские праздники пройдут в марте и мае, они также будут выходными днями.

Источник: АиФ

В Башкирии определили даты Ураза-байрама и Курбан-байрама на 2026 год. В следующем году мусульманские праздники пройдут в марте и мае, они также будут выходными днями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Уразу-байрам жители республики отметят 20 марта, а Курбан-байрам — 27 мая.

Напомним, это два главных праздника в исламе. Ураза-байрам знаменует завершение поста в месяц Рамадан, через 70 дней в день завершения хаджа отмечается Курбан-байрам — праздник жертвоприношения.