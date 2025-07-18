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Уровень воды в реке Зигальга в Челябинской области приближается к критическому

В горах Челябинской области из-за необычной погоды пересохли родники.

Источник: Комсомольская правда

В горах Челябинской области установилась нетипично сухая погода. Как рассказали в нацпарке «Зигальга», в норме июль — самый дождливый месяц в году. Но в нынешнем сезоне это не так.

— Из-за сухой погоды уровень воды в Юрюзани упал едва ли не до критического, а некоторые родники и вовсе пересохли, — сообщают в пресс-службе «Зигальги».

Специалисты нацпарка отмечают, что за ближайшую пару недель ситуация еще может измениться. Пока что мощные ливни в прогнозе погоды не фигурируют, но в прошлые годы они случались: за день выпадала почти месячная норма осадков.