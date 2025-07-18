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В Пермском крае объявили о повышенной пожароопасности на пять дней

МЧС предупреждает жителей региона о мерах безопасности.

Источник: Комсомольская правда

С 18 по 22 июля в отдельных районах Пермского края прогнозируется высокая пожарная опасность 4-го класса, предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности. Особенно осторожными следует быть при использовании открытого огня: не разжигать костры в лесах, на дачных участках и сельхозугодьях, следить за безопасностью при топке печей, особенно в банях.

«Пожары в природной среде могут угрожать дачным кооперативам, деревням и важным объектам инфраструктуры. Увидели загорание — постарайтесь не терять времени: примите меры к его тушению и немедленно обратитесь за помощью», — уточнили в региональном МЧС.

Экстренные службы доступны по номерам: «01» — со стационарного телефона, «101» или «112» — с мобильного. Звонки бесплатны. Телефон доверия МЧС по Пермскому краю: 8 (342) 258−40−02.