В Пермском крае объявили о повышенной пожароопасности на пять дней

В связи с этим Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности. Особенно осторожными следует быть при использовании открытого огня: не разжигать костры в лесах, на дачных участках и сельхозугодьях, следить за безопасностью при топке печей, особенно в банях.