Грозы и жара: на 18 июля синоптики обещают резкие погодные скачки

Актюбинская область: ожидаются грозы и усиление ветра до 15−20 м/с. Местами возможны пыльные бури и шквал.
Жамбылская область: синоптики прогнозируют грозу, град и сильный ветер с порывами до 23 м/с. В южных районах сохраняется высокая дневная температура — до +39 градусов.
Улытауская область: в течение дня возможны грозы и усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха поднимется до +41 градусов.
Абайская область: местами ожидается гроза и пыльная буря. Температурный фон останется высоким — до +38…+40 градусов.
Алматинская область: прогнозируются кратковременные грозовые дожди, усиление ветра до 20 м/с. Жара сохранится — +35…+39.
Восточно-Казахстанская область: ожидаются грозы, ветер до 15−20 м/с, а в горах — возможен град. Днём столбики термометров достигнут +36 градусов.
Туркестанская область: жара до +43, местами пыльные бури и грозы с порывами ветра до 25 м/с. Рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
Кызылординская область: прогнозируется зной до +42 градусов, в отдельных районах — сильный ветер и пыльная буря. Возможны локальные ухудшения видимости.
Мангистауская область: жара до +41, ветер с порывами 17−22 м/с. Местами возможны пыльные вихри.
Жетысуская область: кратковременные дожди, грозы, град и ветер до 20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах +30…+35.
Карагандинская область: ожидаются грозы, ливневые осадки и град. Ветер с порывами до 22 м/с. Жарко — до +37 градусов.
Северо-Казахстанская область: в течение дня местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер. Днём — до +34, ночью — прохладнее.
Костанайская область: дожди с грозами и усилением ветра до 18 м/с. Дневные температуры достигнут +35.
Акмолинская область: возможны кратковременные осадки, гроза и шквал. Температура воздуха будет колебаться в пределах +32…+36.
Павлодарская область: местами грозы, порывистый ветер до 20 м/с, дневная жара — до +37 градусов.
Атырауская область: жаркая и сухая погода сохранится, температура воздуха — +39…+41, при этом возможны порывы ветра до 17 м/с.
Метеорологи призывают население быть внимательными и следить за официальными предупреждениями, особенно в регионах с аномально высокой температурой и неблагоприятными погодными явлениями.