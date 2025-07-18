Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин ужесточил контроль за процессом отказа от украинского гражданства

Президент России Владимир Путин внес изменения в регламент действий государственных органов при выявлении случаев использования украинских паспортов гражданами РФ, ранее отказавшимися от украинского гражданства. Об этом свидетельствует соответствующий указ российского лидера.

Путин скорректировал порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины.

Президент России Владимир Путин внес изменения в регламент действий государственных органов при выявлении случаев использования украинских паспортов гражданами РФ, ранее отказавшимися от украинского гражданства. Об этом свидетельствует соответствующий указ российского лидера.

«Внести в порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины», — говорится в указе. Документ опубликован на сайте правовых актов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин упростил получение российского гражданства гражданам двух стран.

Согласно разъяснениям, корректировки коснулись порядка принятия решений о проведении проверок в отношении лиц, которые после официального отказа от украинского гражданства продолжают пользоваться украинскими документами. Теперь в регионах решение о начале проверки смогут принимать не только руководители территориальных органов МВД, но и их заместители. Ранее такое полномочие имели исключительно главы ведомств на местах.

Изменения также затронули процедуру согласования заключений о нарушении обязательства не использовать украинские документы. Как указано в новой редакции регламента, заключения должностных лиц МВД или уполномоченных территориальных органов должны проходить согласование с заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД либо с начальником подразделения по вопросам миграции регионального управления. До этого согласование требовалось только с начальником подразделения центрального аппарата МВД по вопросам миграции.

В 2023 году граждане РФ, одновременно имевшие паспорт Украины, получили возможность официально заявить российским органам о нежелании состоять в украинском гражданстве. После подачи соответствующего заявления человек признавался Россией только гражданином РФ, но должен был отказаться от использования украинских документов, кроме случаев выхода из гражданства Украины. В случае нарушения этого порядка МВД проводит проверку. Если факт нарушения подтверждается, заявление становится недействительным, а повторное обращение возможно только спустя 10 лет.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев призвал расширить список причин для лишения гражданства, пишет «Национальная служба новостей». В перечень оснований для утраты приобретенного гражданства РФ будут включены положения, связанные с 14-ю статьями УК и более чем 20-ю видами преступлений. В обновленный список вошли наиболее опасные, тяжкие и особо жестокие преступления. Новые меры были поддержаны Матвеевым, однако он подчеркнул необходимость дальнейшего расширения этого перечня.