Путин ужесточил контроль за процессом отказа от украинского гражданства

Путин скорректировал порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины.
Президент России Владимир Путин внес изменения в регламент действий государственных органов при выявлении случаев использования украинских паспортов гражданами РФ, ранее отказавшимися от украинского гражданства. Об этом свидетельствует соответствующий указ российского лидера.
«Внести в порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины», — говорится в указе. Документ опубликован на сайте правовых актов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин упростил получение российского гражданства гражданам двух стран.
Согласно разъяснениям, корректировки коснулись порядка принятия решений о проведении проверок в отношении лиц, которые после официального отказа от украинского гражданства продолжают пользоваться украинскими документами. Теперь в регионах решение о начале проверки смогут принимать не только руководители территориальных органов МВД, но и их заместители. Ранее такое полномочие имели исключительно главы ведомств на местах.
Изменения также затронули процедуру согласования заключений о нарушении обязательства не использовать украинские документы. Как указано в новой редакции регламента, заключения должностных лиц МВД или уполномоченных территориальных органов должны проходить согласование с заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД либо с начальником подразделения по вопросам миграции регионального управления. До этого согласование требовалось только с начальником подразделения центрального аппарата МВД по вопросам миграции.
В 2023 году граждане РФ, одновременно имевшие паспорт Украины, получили возможность официально заявить российским органам о нежелании состоять в украинском гражданстве. После подачи соответствующего заявления человек признавался Россией только гражданином РФ, но должен был отказаться от использования украинских документов, кроме случаев выхода из гражданства Украины. В случае нарушения этого порядка МВД проводит проверку. Если факт нарушения подтверждается, заявление становится недействительным, а повторное обращение возможно только спустя 10 лет.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев призвал расширить список причин для лишения гражданства, пишет «Национальная служба новостей». В перечень оснований для утраты приобретенного гражданства РФ будут включены положения, связанные с 14-ю статьями УК и более чем 20-ю видами преступлений. В обновленный список вошли наиболее опасные, тяжкие и особо жестокие преступления. Новые меры были поддержаны Матвеевым, однако он подчеркнул необходимость дальнейшего расширения этого перечня.