Путин ужесточил контроль за процессом отказа от украинского гражданства

В 2023 году граждане РФ, одновременно имевшие паспорт Украины, получили возможность официально заявить российским органам о нежелании состоять в украинском гражданстве. После подачи соответствующего заявления человек признавался Россией только гражданином РФ, но должен был отказаться от использования украинских документов, кроме случаев выхода из гражданства Украины. В случае нарушения этого порядка МВД проводит проверку. Если факт нарушения подтверждается, заявление становится недействительным, а повторное обращение возможно только спустя 10 лет.