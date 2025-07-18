Россиянам рассказали, как гаджеты могут увеличить риск удара молнии

Александр Гостищев акцентировал внимание на том, что сотовые вышки обеспечены защитой от молний благодаря молниеотводам и заземлению, что снижает риск повреждения оборудования. Однако он также отметил потенциальную опасность нахождения рядом с вышками или другими металлическими конструкциями во время грозы. Возможные боковые разряды могут представлять угрозу, поэтому он рекомендует искать укрытие во время непогоды, чтобы обезопасить себя от возможных последствий.