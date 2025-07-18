Россиянам рассказали, как гаджеты могут увеличить риск удара молнии

Мобильные телефоны не влияют на траекторию молнии.
Использование гаджетов во время грозы не привлекает молнии, но может повысить риск удара из-за поведения человека, рассказали эксперты «МегаФона» Александр Джакония и Александр Гостищев. Неправильное обращение с устройствами и нахождение рядом с высокими конструкциями в непогоду создают дополнительные угрозы.
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«Мобильные телефоны, наушники и смарт-часы не притягивают молнии, так как их электромагнитное излучение слишком слабое», — пояснил Джакония в разговоре с RT. Однако он отметил, что попытки поймать сигнал, поднимая телефон над головой, особенно под деревом, незначительно увеличивают риск попадания молнии. Кроме того, вода и ветер могут вызвать замыкание или поломку устройств.
Александр Гостищев акцентировал внимание на том, что сотовые вышки обеспечены защитой от молний благодаря молниеотводам и заземлению, что снижает риск повреждения оборудования. Однако он также отметил потенциальную опасность нахождения рядом с вышками или другими металлическими конструкциями во время грозы. Возможные боковые разряды могут представлять угрозу, поэтому он рекомендует искать укрытие во время непогоды, чтобы обезопасить себя от возможных последствий.
Ранее три человека погибли во время отдыха на берегу Оки в селе Бурырево Тульской области. Погибшие находились в воде в момент удара молнии. Внезапный разряд молнии попал прямо в группу из шести отдыхающих.