Новосибирцев предупредили об опасной пищевой добавке в продуктах

Жителей Новосибирска предупредили о возможной опасности пищевых добавок с маркировкой «Е», которые есть почти в каждом продукте. Некоторые из них могут вызывать аллергии, гиперактивность у детей и даже превращаться в вредные вещества при нагревании. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.