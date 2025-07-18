Новосибирцев предупредили об опасной пищевой добавке в продуктах

Жителей Новосибирска предупредили о возможной опасности пищевых добавок с маркировкой «Е», которые есть почти в каждом продукте. Некоторые из них могут вызывать аллергии, гиперактивность у детей и даже превращаться в вредные вещества при нагревании. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Добавки «Е» — это разрешённые компоненты, которые используют для улучшения цвета, вкуса и срока хранения продуктов. Они делятся на разные группы: от красителей (например, Е102 и Е110) до усилителей вкуса (Е621). Но не все такие вещества безопасны.
Особое внимание стоит уделять Е102 (тартразин) и Е110 (жёлтый краситель), так как они могут вызывать аллергию и гиперактивность у детей. Также опасен Е250 (нитрит натрия), который при нагревании может превращаться в канцерогенное вещество.
Некоторые добавки, например, лимонная кислота (Е330) и аскорбиновая кислота (Е300), считаются более безопасными, но их всё равно лучше употреблять умеренно.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что новосибирцев предупредили об опасности популярной кето-диеты.