WSJ: Трамп подарил Эпштейну рисунок обнаженной женщины

В ответ на публикацию Трамп опроверг информацию, заявив, что это вымысел, и пригрозил подать в суд на издание за клевету. Он написал в своей соцсети Truth Social, что руководство и владельцы Wall Street Journal, включая Руперта Мердока, были предупреждены о перспективах судебного иска.