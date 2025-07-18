WSJ: Трамп подарил Эпштейну рисунок обнаженной женщины

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что президент США Дональд Трамп подарил миллиардеру и финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-летие рисунок с изображением обнаженной женщины, сопроводив его подписью.
По данным издания, в 2003 году в честь юбилея Эпштейна его подруга Гилейн Максвелл собрала альбом с откровенными посланиями от друзей. В одном из них, предположительно, был изображён контур обнаженной женщины. Автором этого послания, как утверждается, был будущий лидер США.
— Письмо заканчивается словами: «С Днем Рождения — и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом», — утверждается в статье.
В ответ на публикацию Трамп опроверг информацию, заявив, что это вымысел, и пригрозил подать в суд на издание за клевету. Он написал в своей соцсети Truth Social, что руководство и владельцы Wall Street Journal, включая Руперта Мердока, были предупреждены о перспективах судебного иска.
Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала рассекреченные файлы дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.
Ранее между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что американский лидер упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми.