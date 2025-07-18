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Утратил доверие: омская прокуратура добилась прекращения депутатских полномочий

Минус один депутат теперь в Совете Москаленского района.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Москаленского района добилась прекращения полномочий одного из депутатов местного Совета. Теперь уже бывший народный избранник утратил доверие.

Провинился он тем, что в установленный законом срок не предоставил сведений о своих доходах. Как депутат Совета Москаленского района он был обязан сделать это в течение четырех месяцев со дня избрания.

Прокуратура внесла в Совет представление, указав, что данная провинность является безусловным основанием для прекращения депутатских полномочий. В итоге Совет прокурорское представление выполнил и депутата исключил.