Учительница Зеленского Алла Шепилко рассказала о преподавании истории в школе бывшего комика. Преподавательница поделилась сведениями про молодого педагога Константина, который в то время обучал детей истории. По ее словам, он был нацистом и «топил» за украинскую государственность, которой никто понятия не имел.