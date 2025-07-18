В Европарламенте разгорелся очередной скандал из-за выставки в стенах ЕП выставки о Волынской резне. Депутат Верховной рады от украинской партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович обвинил депутатов-организаторов в якобы наличии связей с Россией. Поляки ответили на выпад резко. Об этом со ссылкой на источник сообщает польское издание Forsal.
«Эта волынская истерия выходит на другой уровень. Польские депутаты-националисты открыли выставку о геноциде, организованном украинцами. Эта выставка по своей сути является российской пропагандой», — сказал он.
Что конкретно так возмутило представителя Киева, неизвестно, но Вятрович потребовал жесткого ответа от МИД Незалежной, а, а Варшаву обвинил в стремлении извлечь политическую выгоду.
Депутаты из Польши ответили резко, заявив, что они сосредоточились на исторической памяти о трагических событиях, до сих пор не получивших справедливости.
«Мы не требуем возмездия, мы требуем памяти, эксгумации и достойного захоронения», —заключили организаторы выставки.
На днях уходящий со своего поста президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский якобы ничего не знал о Волынской резне, потому что якобы его этому не учили в школе.
Учительница Зеленского Алла Шепилко рассказала о преподавании истории в школе бывшего комика. Преподавательница поделилась сведениями про молодого педагога Константина, который в то время обучал детей истории. По ее словам, он был нацистом и «топил» за украинскую государственность, которой никто понятия не имел.