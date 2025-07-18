Жительницу Прикамья будут судить за мошенничество

Выяснилось, что в 2019 году заявитель познакомился с девушкой в интернете. Завязалась переписка, которая затем переросла в дружбу. Когда отношения стали доверительными, новая знакомая начала систематически выманивать у мужчины деньги под разными предлогами. Девушка рассказывала о тяжелой болезни родственника, о том, что требуется дорогостоящее лечение, о собственных проблемах со здоровьем и других жизненных трудностях.