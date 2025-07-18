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Жительницу Прикамья будут судить за мошенничество

В Добрянке завершено расследование уголовного дела по признакам мошенничества в особо крупном размере.

В Добрянке завершено расследование уголовного дела по признакам мошенничества в особо крупном размере. В преступлении обвиняют жительницу пос. Полазна 1991 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции обратился житель Перми 1988 года рождения и рассказал, что стал жертвой обмана.

Выяснилось, что в 2019 году заявитель познакомился с девушкой в интернете. Завязалась переписка, которая затем переросла в дружбу. Когда отношения стали доверительными, новая знакомая начала систематически выманивать у мужчины деньги под разными предлогами. Девушка рассказывала о тяжелой болезни родственника, о том, что требуется дорогостоящее лечение, о собственных проблемах со здоровьем и других жизненных трудностях.

Искренне веря и сочувствуя подруге, в течение нескольких лет потерпевший переводил ей деньги. Таким путем фигурантке удалось похитить у пермяка около 1,6 млн рублей.

Теперь уголовное дело передано в суд.