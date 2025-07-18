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Мошенники активизируются на фоне введения штрафов за рекламу VPN: вот кем будут притворяться

Немкин: Аферисты могут угрожать штрафами за поиск запрещенного контента.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам следует быть осторожными на фоне возможной активизации мошенников после вступления в силу поправок о штрафах за рекламу VPN, передачу номеров и аккаунтов и доступ к экстремистским материалам. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Мошенники будут действовать быстро и агрессивно, эксплуатируя новизну законодательства», — сказал Немкин ТАСС.

Депутат предупредил, что речь может идти о поддельных уведомлениях от Роскомнадзора, МВД или прокуратуры о якобы штрафах за упомянутые нарушения, при этом сообщения будут содержать фишинговые ссылки. Также аферисты могут звонить с поддельных номеров, выдавая себя за правоохранителей и запугивать якобы возбуждением уголовного дела.

Немкин призвал быть осторожными с онлайн-сервисами и приложениями, с помощью которых якобы можно будет проверить наличие штрафов по новым статьям, предупредив, что фальшивые сервисы будут собирать личную информацию и использовать устройство жертвы для дальнейших мошеннических действий.

Тем временем председатель ИТ-Комитета Госдумы Сергей Боярский разъяснил связанные с новыми поправками нюансы и подчеркнул, что они прежде всего вводятся для борьбы с телефонными мошенниками, а также противоправной и экстремистской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Россию за полгода атаковало рекордное количество хакеров — 95 групп.