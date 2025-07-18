Мошенники активизируются на фоне введения штрафов за рекламу VPN: вот кем будут притворяться

Депутат предупредил, что речь может идти о поддельных уведомлениях от Роскомнадзора, МВД или прокуратуры о якобы штрафах за упомянутые нарушения, при этом сообщения будут содержать фишинговые ссылки. Также аферисты могут звонить с поддельных номеров, выдавая себя за правоохранителей и запугивать якобы возбуждением уголовного дела.