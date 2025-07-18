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Владелец собаки выплатит 80 тысяч за нападение на школьницу в Илане

Прокуратура добилась выплаты компенсации в размере 80 тысяч рублей девочке, пострадавшей от укуса собаки в городе Иланский.

Прокуратура добилась выплаты компенсации в размере 80 тысяч рублей девочке, пострадавшей от укуса собаки в городе Иланский.

В марте 2025 года на четвероклассницу, возвращавшуюся из школы, напала собака, которая нанесла ей рваную рану ноги. Ребенку потребовалась медицинская помощь и курс вакцинации от бешенства, сопровождавшийся неприятными побочными эффектами.

Выяснилось, что у собаки есть хозяин, который не соблюдал правила выгула и не предотвратил нападение. После инцидента владелец не только не извинился, но и отрицал свою вину.

Прокуратура, защищая права школьницы, подала иск в суд с требованием компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск, признав действия владельца собаки незаконными и обязав его выплатить 80 тысяч рублей пострадавшей девочке.

Как раннее писал «МК в Красноярске», в Минусинске выявили бешенство у домашней собаки. Ветеринары настоятельно советуют горожанам незамедлительно вакцинировать своих питомцев для предотвращения распространения заболевания.