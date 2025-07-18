Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

Президент России Владимир Путин внес изменения в порядок действий государственных органов при выявлении случаев, когда граждане РФ, ранее отказавшиеся от украинского гражданства, продолжают использовать документы Украины. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ скорректировал действующий регламент.
Речь идет о россиянах, ранее имевших двойное гражданство — российское и украинское. В 2023 году таким лицам предоставили возможность подать официальное заявление об отказе от гражданства Украины. После подачи заявления они считались Россией исключительно российскими гражданами и обязаны были прекратить использование украинских документов, включая паспорт, за исключением случаев, связанных с юридическим оформлением выхода из гражданства.
В случае нарушения этих условий МВД России инициирует проверку. Если факт использования украинского гражданства подтверждается, заявление признается недействительным, и подать его повторно разрешается только через 10 лет. Обновленный указ уточняет, что теперь в субъектах Федерации решение о начале такой проверки смогут принимать не только руководители территориальных органов МВД, но и их заместители.
Ранее Путин подписал указ, позволяющий гражданам Абхазии и Южной Осетии, имеющим российское гражданство, но не получившим паспорт РФ, подать заявление на его выдачу, не покидая территорию республик.