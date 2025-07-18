Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

В случае нарушения этих условий МВД России инициирует проверку. Если факт использования украинского гражданства подтверждается, заявление признается недействительным, и подать его повторно разрешается только через 10 лет. Обновленный указ уточняет, что теперь в субъектах Федерации решение о начале такой проверки смогут принимать не только руководители территориальных органов МВД, но и их заместители.