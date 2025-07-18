Вэнс жестко отреагировал на публикацию WSJ якобы письма Трампа Эпштейну с эротической картинкой

Газета The Wall Street Journal обнародовала якобы письмо американского лидера Дональда Трампа, адресованное секс-преступнику Джеффри Эпштейну. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал публикацию «полной чушью». Он пристыдил авторов материала, заявив о нарушении правил журналистской этики.
Вице-президент США счел написанную статью «заказной». Он подчеркнул, что журналисты «никогда не показывали» американской администрации якобы письмо Дональда Трампа с эротической картинкой.
«Эта история полная и абсолютная чушь. Wall Street Journal должно быть стыдно такое публиковать. И где это письмо?» — прокомментировал Джей Ди Вэнс в соцсети.
Сам президент США предупредил газету, что подаст на нее в суд. Дональд Трамп сообщил, что публикация является фейковой.