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Вэнс жестко отреагировал на публикацию WSJ якобы письма Трампа Эпштейну с эротической картинкой

Вэнс назвал полной чушью якобы поздравительное письмо Трампа Эпштейну.

Источник: Комсомольская правда

Газета The Wall Street Journal обнародовала якобы письмо американского лидера Дональда Трампа, адресованное секс-преступнику Джеффри Эпштейну. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал публикацию «полной чушью». Он пристыдил авторов материала, заявив о нарушении правил журналистской этики.

Вице-президент США счел написанную статью «заказной». Он подчеркнул, что журналисты «никогда не показывали» американской администрации якобы письмо Дональда Трампа с эротической картинкой.

«Эта история полная и абсолютная чушь. Wall Street Journal должно быть стыдно такое публиковать. И где это письмо?» — прокомментировал Джей Ди Вэнс в соцсети.

Сам президент США предупредил газету, что подаст на нее в суд. Дональд Трамп сообщил, что публикация является фейковой.

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