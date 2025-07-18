Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США разгорелся скандал из-за подарка Трампа Эпштейну: пикантная подробность привела президента в ярость

WSJ: Трамп отправил Эпштейну эротическую картинку ко дню рождения.

Источник: Комсомольская правда

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на документы сообщило, что Дональд Трамп в период до своего президентства отправил письмо с рисунком обнажённой женщины финансисту Джеффри Эпштейну в качестве подарка на 50-летие. Материалы якобы находились в альбоме с провокационными посланиями, который собрала подруга Эпштейна Гилейн Максвелл.

Согласно публикации, Трамп сопроводил свой рисунок подписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом». В ответ на запрос издания действующий президент США назвал информацию фейком, заявив, что не является автором изображения, и пригрозил судебным иском.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также выразил сомнения в достоверности данных, отметив в соцсети X, что журналисты не предоставили оригинал письма перед публикацией.

«Где это письмо? Стоит ли удивляться, что они так и не показали его нам до публикации?» — написал Вэнс.

Помимо этого, в альбоме якобы присутствовал рисунок женской груди, сделанный основателем компании L Brands (владелец бренда Victoria’s Secret) Лесли Векснером с подписью: «Я хотел подарить тебе то, что ты хочешь. Вот оно».

Издание уточняет, что альбом фигурировал в материалах расследования Минюста США по делу Эпштейна в 2019 году, но не подтверждает, используется ли он в новых проверках, инициированных администрацией Трампа.

Напомним, Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в растлении несовершеннолетних. По данным следствия, он привозил девушек в свой дом на Манхэттене. В его окружении были влиятельные персоны из политики и бизнеса. Уголовное дело закрыли после его смерти в тюрьме в августе того же года.

Ранее Илон Маск заявил, что действующий президент США Дональд Трамп является одним из фигурантов в деле о растлении несовершеннолетних бывшего финансиста Джеффри Эпштейна. Именно из-за этого данные долгое время были засекречены. Эту информацию он назвал «действительно настоящей бомбой».

Впрочем сам Трамп называет обвинения в его адрес о связях с Эпштейном аферой демократов. Президент также заявил, что не нуждается в поддержке своих сторонников-республиканцев, которые поверили в подобные заявления.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше