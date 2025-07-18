В США разгорелся скандал из-за подарка Трампа Эпштейну: пикантная подробность привела президента в ярость

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на документы сообщило, что Дональд Трамп в период до своего президентства отправил письмо с рисунком обнажённой женщины финансисту Джеффри Эпштейну в качестве подарка на 50-летие. Материалы якобы находились в альбоме с провокационными посланиями, который собрала подруга Эпштейна Гилейн Максвелл.
Согласно публикации, Трамп сопроводил свой рисунок подписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом». В ответ на запрос издания действующий президент США назвал информацию фейком, заявив, что не является автором изображения, и пригрозил судебным иском.
Вице-президент Джей Ди Вэнс также выразил сомнения в достоверности данных, отметив в соцсети X, что журналисты не предоставили оригинал письма перед публикацией.
«Где это письмо? Стоит ли удивляться, что они так и не показали его нам до публикации?» — написал Вэнс.
Помимо этого, в альбоме якобы присутствовал рисунок женской груди, сделанный основателем компании L Brands (владелец бренда Victoria’s Secret) Лесли Векснером с подписью: «Я хотел подарить тебе то, что ты хочешь. Вот оно».
Издание уточняет, что альбом фигурировал в материалах расследования Минюста США по делу Эпштейна в 2019 году, но не подтверждает, используется ли он в новых проверках, инициированных администрацией Трампа.
Напомним, Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в растлении несовершеннолетних. По данным следствия, он привозил девушек в свой дом на Манхэттене. В его окружении были влиятельные персоны из политики и бизнеса. Уголовное дело закрыли после его смерти в тюрьме в августе того же года.
Ранее Илон Маск заявил, что действующий президент США Дональд Трамп является одним из фигурантов в деле о растлении несовершеннолетних бывшего финансиста Джеффри Эпштейна. Именно из-за этого данные долгое время были засекречены. Эту информацию он назвал «действительно настоящей бомбой».
Впрочем сам Трамп называет обвинения в его адрес о связях с Эпштейном аферой демократов. Президент также заявил, что не нуждается в поддержке своих сторонников-республиканцев, которые поверили в подобные заявления.