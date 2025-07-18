В США разгорелся скандал из-за подарка Трампа Эпштейну: пикантная подробность привела президента в ярость

Напомним, Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в растлении несовершеннолетних. По данным следствия, он привозил девушек в свой дом на Манхэттене. В его окружении были влиятельные персоны из политики и бизнеса. Уголовное дело закрыли после его смерти в тюрьме в августе того же года.