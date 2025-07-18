Сикорский: Россия опережает ЕС в разработке боевых дронов

— Что меня беспокоит — это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа… Мы должны сделать выводы из этой войны, — заявил МИД Польши.
Сикорский также сообщил, что планируется создание в Польше учебно-аналитического центра. Он пояснил, что в его родном городе Быдгоще будет создан Joint Analysis, Training and Education Center (JATEC), где польские военные будут перенимать знания от украинских офицеров, чтобы затем внедрить эти знания в закупки, доктрину и учения, и, таким образом, Россия не стала неожиданностью, передает РИА Новости.
Ранее министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией». В мае глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Помимо этого, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в балтийских водах.