На Павлодарском НПЗ завершился ремонт

Ремонт длился почти месяц — с 18 июня по 16 июля, его выполнили на день раньше срока.
В ходе мероприятий были проведены:
- техническое освидетельствование и экспертиза 137 единиц оборудования, работающего под давлением;
- 16 секций технологических печей;
- свыше 930 технологических трубопроводов общей протяженностью более 140 тысяч погонных метров;
- ремонт насосно-компрессорного оборудования в количестве 78 единиц;
- плановая ревизия контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования.
На установке первичной переработки нефти была проведена сложная работа по замене электродегидраторов и металлоконструкций. Общий вес нового оборудования составил 512 тонн. Кроме того, в парке хранения сжиженных газов были заменены емкости общим весом 216 тонн. Эти меры значительно повысят надежность и безопасность производства.
Для ремонта привлекли 1 310 специалистов и задействовали 107 единиц автомобильной и специальной техники.