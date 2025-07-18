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На Павлодарском НПЗ завершился ремонт

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. «КазМунайГаз» сообщил об успешном завершении ремонта на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Ремонт длился почти месяц — с 18 июня по 16 июля, его выполнили на день раньше срока.

В ходе мероприятий были проведены:

  • техническое освидетельствование и экспертиза 137 единиц оборудования, работающего под давлением;
  • 16 секций технологических печей;
  • свыше 930 технологических трубопроводов общей протяженностью более 140 тысяч погонных метров;
  • ремонт насосно-компрессорного оборудования в количестве 78 единиц;
  • плановая ревизия контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования.

На установке первичной переработки нефти была проведена сложная работа по замене электродегидраторов и металлоконструкций. Общий вес нового оборудования составил 512 тонн. Кроме того, в парке хранения сжиженных газов были заменены емкости общим весом 216 тонн. Эти меры значительно повысят надежность и безопасность производства.

отметили в компании

Для ремонта привлекли 1 310 специалистов и задействовали 107 единиц автомобильной и специальной техники.