На Павлодарском НПЗ завершился ремонт

На установке первичной переработки нефти была проведена сложная работа по замене электродегидраторов и металлоконструкций. Общий вес нового оборудования составил 512 тонн. Кроме того, в парке хранения сжиженных газов были заменены емкости общим весом 216 тонн. Эти меры значительно повысят надежность и безопасность производства.