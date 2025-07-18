Хорошая новость в том, что большинство этих признаков можно развить в любом возрасте. Наш организм обладает удивительной способностью к восстановлению — даже в 60−70 лет можно кардинально изменить траекторию своего здоровья. Начните с малого: добавьте в рацион больше овощей, найдите активность по душе, укрепляйте отношения с близкими. Каждый день — это возможность сделать инвестицию в своё будущее долголетие. А вот что надо делать, если вас задержали в России: гайд Life.ru, который точно поможет вам прожить дольше.