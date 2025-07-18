От сторис до опеки: Life.ru выяснил, когда фото с бокалом вина может стоить родительских прав

Размещение в социальных сетях фотографий и видеозаписей, на которых взрослые употребляют алкоголь в присутствии детей, вызывает общественную дискуссию, но само по себе не образует автоматического основания для юридической ответственности. Российское законодательство не содержит прямого запрета на употребление алкоголя родителями в домашних условиях, даже если при этом рядом находятся дети.
Илья Русяев.
Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист.
Административная ответственность по статье 20.20 КоАП РФ наступает исключительно при распитии алкогольной продукции в запрещённых местах, к которым не относится территория жилого помещения. Аналогично, статья 20.21 КоАП РФ применима только в случае появления в состоянии опьянения в общественном месте, если такое поведение оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Фотография в сторис с бокалом вина на даче или в квартире при ребёнке не попадает под эти нормы, если нет иных нарушений.
Однако ситуация приобретает иную окраску, если наблюдается систематическое поведение, из которого можно сделать вывод о неблагополучной среде воспитания. В таких случаях возможно вмешательство органов опеки и попечительства на основании статьи 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ. Доказательства, собранные в соцсетях, могут быть использованы как основание для начала проверки. Если будет установлено, что употребление алкоголя сопряжено с утратой родительского контроля, с рисками для жизни и здоровья ребёнка, это может повлечь меры воздействия вплоть до лишения родительских прав, предупреждает эксперт.
«Более жёсткий подход предусмотрен в случае, если родитель вовлекает ребёнка в систематическое употребление спиртных напитков. Тогда действует статья 151 УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы», — уточнил специалист.
В редакции 2024 года в этой норме появилось указание на квалифицирующий признак — использование интернета. Следовательно, публичное размещение материалов, свидетельствующих о вовлечении ребёнка в антиобщественные действия, потенциально может быть расценено как состав преступления.
Однако для этого недостаточно одного бокала вина на фоне — необходимо наличие устойчивой, подтверждённой практики, а также связи между действиями родителя и формированием у ребёнка вредных привычек. Следовательно, юридическая оценка подобных сторис всегда будет зависеть от совокупности обстоятельств, регулярности, контекста и последствий.
Напомним, ранее депутат Михаил Иванов выступил с предложением ввести административную ответственность для родителей, публикующих в социальных сетях фотографии и видео с употреблением алкоголя в присутствии детей. По словам чиновника, подобные публикации создают иллюзию нормальности такого поведения. Алкоголь и дети — несовместимы, и это должно быть чётко обозначено на законодательном уровне. Предлагаемые меры включают предупреждение и штрафы за первое нарушение, а при повторных случаях — рассмотрение вопроса о лишении родительских прав.