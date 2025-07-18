От сторис до опеки: Life.ru выяснил, когда фото с бокалом вина может стоить родительских прав

Однако ситуация приобретает иную окраску, если наблюдается систематическое поведение, из которого можно сделать вывод о неблагополучной среде воспитания. В таких случаях возможно вмешательство органов опеки и попечительства на основании статьи 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ. Доказательства, собранные в соцсетях, могут быть использованы как основание для начала проверки. Если будет установлено, что употребление алкоголя сопряжено с утратой родительского контроля, с рисками для жизни и здоровья ребёнка, это может повлечь меры воздействия вплоть до лишения родительских прав, предупреждает эксперт.