Россиянка требовала с Минфина ₽2 млн, но получила в 33 раза меньше

Жительница Амурского района Хабаровского края инициировала судебное разбирательство о взыскании с Министерства финансов Российской Федерации компенсации за моральный ущерб, последовавший за прекращением уголовного преследования. Истица ходатайствовала о выплате двух миллионов рублей. Суд подтвердил ее право на компенсацию, установив при этом меньший размер выплаты.
В производство Амурского городского суда поступило заявление местной жительницы. Поводом для обращения стало возбуждение уголовного дела по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В дальнейшем уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием в ее действиях признаков состава преступления.
Заявительница указала, что выдвижение обвинения по статье особой тяжести спровоцировало у нее глубокую психологическую травму, устойчивую тревожность и нравственные страдания. Как пояснили в пресс-службе судебных органов Хабаровского края, суд признал правомерность требований о компенсации, учитывая факт подозрения в совершении преступления, максимальное наказание за которое предусматривает десять лет лишения свободы.
По итогам рассмотрения всех обстоятельств дела, суд вынес решение о взыскании с Минфина 60 000 рублей в пользу истицы — в 33 раза меньше первоначально заявленных требований. Данное судебное постановление пока не вступило в законную силу.
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