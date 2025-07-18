Россиянка требовала с Минфина ₽2 млн, но получила в 33 раза меньше

Заявительница указала, что выдвижение обвинения по статье особой тяжести спровоцировало у нее глубокую психологическую травму, устойчивую тревожность и нравственные страдания. Как пояснили в пресс-службе судебных органов Хабаровского края, суд признал правомерность требований о компенсации, учитывая факт подозрения в совершении преступления, максимальное наказание за которое предусматривает десять лет лишения свободы.