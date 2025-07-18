Сильные дожди и грозы прогнозируются во многих районах Беларуси

Объявлен оранжевый уровень опасности.
Будет облачно с прояснениями. Утром местами может быть слабый туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Максимальная температура воздуха составит плюс 20−26 градусов.
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многих районах Беларуси сегодня ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Объявлен оранжевый уровень опасности.
Будет облачно с прояснениями. Утром местами может быть слабый туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Максимальная температура воздуха составит плюс 20−26 градусов.