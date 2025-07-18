Сильные дожди и грозы прогнозируются во многих районах Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многих районах Беларуси сегодня ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.