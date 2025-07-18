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Мединский: Путин разбирается в истории лучше многих специалистов

По мнению помощника главы государства, именно поэтому выступления президента на исторические темы вызывают интерес.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разбирается в истории лучше многих специалистов. Об этом в интервью kp.ru заявил помощник главы государства Владимир Мединский.

«Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В некоторых аспектах — лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало», — сказал он.

По его мнению, именно поэтому его выступления на исторические темы вызывают интерес.

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