Редкое насекомоядное растение зацвело в Москве

Светолюбивое растение обитает на сильно переувлажненных местах. Например, его можно встретить на Малинском верховом болоте в комплексном заказнике «Зеленоградский». Тем не менее специалисты не рекомендуют отправляться на поиски росянки из-за мягкого и непрочного грунта, на котором она предпочитает расти.