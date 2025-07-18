Редкое насекомоядное растение зацвело в Москве

На болотах и других пресных водоемах природных территорий столицы наступил период цветения хищной росянки обыкновенной — насекомоядного растения, занесенного в Красную книгу города Москвы.
Сладкие липкие капли растения привлекают насекомых — мухи садятся на росянку и прилипают, а листья сворачивается, парализуя добычу. Через несколько дней растение вновь раскрывается в поисках новых насекомых.
Как сообщили биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, цветение росянки обыкновенной продлится до конца августа.
Светолюбивое растение обитает на сильно переувлажненных местах. Например, его можно встретить на Малинском верховом болоте в комплексном заказнике «Зеленоградский». Тем не менее специалисты не рекомендуют отправляться на поиски росянки из-за мягкого и непрочного грунта, на котором она предпочитает расти.
Биологи природоохранного ведомства также напоминают о важности бережного отношения к природе. На природных территориях нельзя срывать, повреждать или уничтожать растения.