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Редкое насекомоядное растение зацвело в Москве

Цветение росянки обыкновенной продлится до конца августа.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На болотах и других пресных водоемах природных территорий столицы наступил период цветения хищной росянки обыкновенной — насекомоядного растения, занесенного в Красную книгу города Москвы.

Сладкие липкие капли растения привлекают насекомых — мухи садятся на росянку и прилипают, а листья сворачивается, парализуя добычу. Через несколько дней растение вновь раскрывается в поисках новых насекомых.

Как сообщили биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, цветение росянки обыкновенной продлится до конца августа.

Светолюбивое растение обитает на сильно переувлажненных местах. Например, его можно встретить на Малинском верховом болоте в комплексном заказнике «Зеленоградский». Тем не менее специалисты не рекомендуют отправляться на поиски росянки из-за мягкого и непрочного грунта, на котором она предпочитает расти.

Биологи природоохранного ведомства также напоминают о важности бережного отношения к природе. На природных территориях нельзя срывать, повреждать или уничтожать растения.