Под Уфой из-за велогонки закроют движение по региональным дорогам

Под Уфой из-за велогонки «Тур России» закроют движение по региональным дорогам. Сегодня, 18 июля, будут перекрыты дороги в Уфимском, Чишминском и Кармаскалинском районах.
Как сообщают в Минтрансе РБ, прекращение движения для всех видов транспортных средств будет действовать с 11 до 14 часов.
Мера будет действовать на дорогах:
- Уфа — Чишмы с 19 км по 33 км;
- Булгаково — Бузовьязы с 14 км по 26 км.
- Орловка — Ляхово — Первомайский — Ибрагимово с 0 по 14 км.
- Кара-Якупово — Петряево с 0 км по 12 км.
- Новотроицкое — Кляшево — Дема с 0 км по 13 км.
Автолюбителей просят учитывать перекрытия при построении своего маршрута.