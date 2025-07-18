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Под Уфой из-за велогонки закроют движение по региональным дорогам

Сегодня, 18 июля, будут перекрыты дороги в Уфимском, Чишминском и Кармаскалинском районах.

Источник: Сообщество группы «В контакте»

Под Уфой из-за велогонки «Тур России» закроют движение по региональным дорогам. Сегодня, 18 июля, будут перекрыты дороги в Уфимском, Чишминском и Кармаскалинском районах.

Как сообщают в Минтрансе РБ, прекращение движения для всех видов транспортных средств будет действовать с 11 до 14 часов.

Мера будет действовать на дорогах:

  • Уфа — Чишмы с 19 км по 33 км;
  • Булгаково — Бузовьязы с 14 км по 26 км.
  • Орловка — Ляхово — Первомайский — Ибрагимово с 0 по 14 км.
  • Кара-Якупово — Петряево с 0 км по 12 км.
  • Новотроицкое — Кляшево — Дема с 0 км по 13 км.

Автолюбителей просят учитывать перекрытия при построении своего маршрута.