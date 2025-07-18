Сеть магазинов выплатит 300 тысяч за нарушения в Красноярском крае

В частности, в одном из магазинов Красноярска, расположенном на улице Академика Вавилова, были обнаружены тестеры парфюмерно-косметической продукции, включая туалетную воду, без необходимой информации. Отсутствовали данные об изготовителе, товарном знаке, сроке годности и номере партии. Кроме того, в продаже находились маски для лица с истекшим сроком годности.