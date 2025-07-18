Сеть магазинов выплатит 300 тысяч за нарушения в Красноярском крае

Крупная сеть обувных магазинов «Кари» в Красноярске и городах Красноярского края подверглась плановой проверке со стороны специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Пресс-служба ведомства сообщила о выявлении многочисленных нарушений требований технических регламентов в торговых точках сети.
В частности, в одном из магазинов Красноярска, расположенном на улице Академика Вавилова, были обнаружены тестеры парфюмерно-косметической продукции, включая туалетную воду, без необходимой информации. Отсутствовали данные об изготовителе, товарном знаке, сроке годности и номере партии. Кроме того, в продаже находились маски для лица с истекшим сроком годности.
Проверка супермаркета сети в городе Ачинске также выявила нарушения. Там реализовывались игрушки без полной маркировки на этикетке и наборы для творчества, такие как витражи и алмазная мозаика, с истекшими сроками годности.
В результате выявленных нарушений сеть магазинов «Кари» была привлечена к административной ответственности и оштрафована на сумму 300 тысяч рублей. Представители компании уже подтвердили факт оплаты штрафа.
Как раннее писал «МК в Красноярске», «Детский мир» оштрафовали за продажу просроченной еды. Проверка была инициирована на основании жалобы одного из покупателей.