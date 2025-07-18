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Вузы Пермского края примут на целевое обучение более полутора тысяч студентов

Продолжается приемная кампания в вузах Прикамья.

Продолжается приемная кампания в вузах Прикамья. Уже подано более 46 тысяч заявлений.

Одно из направлений поступления — целевое обучение. Такие абитуриенты поступают по отдельному конкурсу по квоте, которая выделяется из общего числа бюджетных мест. В пермских вузах выделено более 1,6 тысячи мест для целевиков.

Выбрать работодателя и оформить заявку на заключение целевого договора выпускнику школы нужно в момент подачи заявления в вуз. Заключить договор с заказчиком можно только после того, как абитуриента уже зачислят в учебное заведение.

После выпуска студент должен будет проработать в организации, которая стала заказчиком его обучения, не менее трех лет.

Заявления от будущих целевиков, поступающих в вуз на основе внутренних вступительных испытаний, принимаются до 20 июля, а до 25 июля продолжается набор абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Выбрать предприятие и подать заявку на целевое обучение можно на платформе «Работа России».