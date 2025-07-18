Первокурсники четырех факультетов БГУ получат по 420 рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусского государственного университета.
Сообщается, что первокурсники педагогических специальностей естественно-научного профиля Белорусского государственного университета получат материальную помощь. Указанное решение было принято с целью популяризации педагогического образования, а также расширения профессиональных возможностей будущих учителей.
В БГУ уточнили, что речь идет про абитуриентов, которые в 2025 году поступят на данные специальности химического, биологического, физического, механико-математического факультетов. Сказано, что иногородним студентам будет предоставлено место в общежитии на весь срок обучения.
«Также всем поступившим будет оказана материальная помощь в размере 10 базовых величин (420 рублей, так как в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) в течение первого курса», — подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что указанные нововведения направлены на поддержку студентов, выбравших профессию педагога.