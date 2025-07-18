Путин скорректировал порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

Президент России Владимир Путин внес изменения в порядок действий госорганов при выявлении случаев, когда граждане РФ, ранее отказавшиеся от украинского гражданства, продолжают использовать украинские документы. Речь идет о лицах с двойным гражданством, которые в 2023 году получили право подать в российские органы заявление о нежелании оставаться гражданами Украины. После подачи такого заявления они признаются Россией только российскими гражданами и обязуются не использовать украинские документы, кроме как для оформления выхода из гражданства.
Если человек нарушает это условие, МВД инициирует проверку. В случае подтверждения факта использования украинских документов заявление признается недействительным, а повторная подача возможна только через 10 лет.
Ранее решение о проведении проверки в регионах мог принимать только руководитель территориального органа МВД. Теперь такое право получат и его заместители. Это изменение расширяет полномочия на региональном уровне и упрощает процесс принятия решений.
Также были уточнены правила согласования заключений о нарушении обязательства не пользоваться украинским паспортом. Теперь документ, подготовленный должностными лицами МВД или территориального органа, должен быть согласован с заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД России или с начальником миграционного подразделения в регионе, передает ТАСС.
Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что в марте 2025 года прекратил действие закон, предоставляющий гражданам Украины особый статус пребывания на территории России.