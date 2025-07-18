Путин скорректировал порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

Президент России Владимир Путин внес изменения в порядок действий госорганов при выявлении случаев, когда граждане РФ, ранее отказавшиеся от украинского гражданства, продолжают использовать украинские документы. Речь идет о лицах с двойным гражданством, которые в 2023 году получили право подать в российские органы заявление о нежелании оставаться гражданами Украины. После подачи такого заявления они признаются Россией только российскими гражданами и обязуются не использовать украинские документы, кроме как для оформления выхода из гражданства.