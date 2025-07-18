Украинский депутат Вятрович возмутился из-за выставки о Волынской резне в ЕП

Депутат Верховной рады Украины Владимир Вятрович выступил с обвинениями в отношении польских организаторов выставки о Волынской резне. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в издании Forsal со ссылкой на источник.
По словам парламетария, власти Польши якобы поддерживат связь с Россией.
— Эта волынская истерия выходит на другой уровень. Польские депутаты-националисты открыли выставку о геноциде, организованном украинцами. Эта выставка по своей сути является «российской пропагандой», — добавил Вятрович.
При этом депутат не смог точно назвать конкретный материал или экспонат, которым он возмущен. Однако он все же призвал Министерство иностранных дел Украины принять жесткие меры в ответ на действия Польши, уточнили в газете.
У Киева ухудшились отношения и с Варшавой. Недавно Верховная рада Украины одобрила законопроект, в рамках которого полмиллиона выселенных с территории Польши в период Второй мировой войны (ВОВ) украинцев, признают депортированными.
Кроме того, ранее польский лидер Анджей Дуда рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский не знал о Волынской резне до диалога с ним, поскольку его не учили этому в школе.