Шторм загнал 12 сапсёрферов на остров в Новосибирске

Новосибирские спасатели во время непогоды, которая разыгралась в регионе в четверг, 17 июля, обнаружили на острове посреди реки Обь 12 сапсёрферов. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.
«На телефон оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на акватории находятся люди на сап-досках, которые не могут справиться с ухудшившимися условиями», — рассказали в ведомстве.
Спасатели обнаружили 12 человек. Пострадавших среди любителей покататься на сапбордах не оказалось. К моменту эвакуации шторм успокоился и восемь из них самостоятельно покинули остров, а четверых эвакуировали спасатели.
Кирилл Суржик