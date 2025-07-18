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Шторм загнал 12 сапсёрферов на остров в Новосибирске

Любителей покататься на сапбордах в непогоду отправились искать спасатели.

Источник: Агентство «Москва»

Новосибирские спасатели во время непогоды, которая разыгралась в регионе в четверг, 17 июля, обнаружили на острове посреди реки Обь 12 сапсёрферов. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

«На телефон оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на акватории находятся люди на сап-досках, которые не могут справиться с ухудшившимися условиями», — рассказали в ведомстве.

Спасатели обнаружили 12 человек. Пострадавших среди любителей покататься на сапбордах не оказалось. К моменту эвакуации шторм успокоился и восемь из них самостоятельно покинули остров, а четверых эвакуировали спасатели.

Кирилл Суржик