Ученики двух омских школ будут ездить на учебу бесплатно

Такое решение депутаты приняли потому, что эти школы ранее были признаны аварийными и закрыты на капитальный ремонт. Ученики же вынуждены ездить на учебу в другие учреждения. Отныне школьникам предоставлено право на две бесплатные поездки в день на общественном транспорте. Затраты из городской казны на оплату услуг перевозчиков составят, 3,4 млн.