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Ученики двух омских школ будут ездить на учебу бесплатно

Такое решение приняли депутаты Омского городского совета.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 17 июля, на последнем заседании весенней сессии депутаты Омского горсовета утвердили решение о льготном проезде для учеников двух школ: № 89 и 104.

Такое решение депутаты приняли потому, что эти школы ранее были признаны аварийными и закрыты на капитальный ремонт. Ученики же вынуждены ездить на учебу в другие учреждения. Отныне школьникам предоставлено право на две бесплатные поездки в день на общественном транспорте. Затраты из городской казны на оплату услуг перевозчиков составят, 3,4 млн.

Ранее мы писали, что депутаты разрешили переименовать в Омске остановку.