Топ-5 главных новостей в Молдове 18 июля 2025: Центр Кишинева будет наглухо перекрыт три дня — что случилось; героини из Молдовы — в Италии мать и дочь до приезда полиции задержали преступников; зач

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 18 июля:
1. Центр Кишинева будет наглухо перекрыт три дня: Рассказываем, на какие улицы лучше не соваться на автомобиле.
2. Молдаванки стали героинями Италии: Мать и дочь до приезда полиции задержали двух воров-рецидивистов.
3. В «Поезд боли» в центре Кишинева приказом загнали солдат Национальной армии: Неохваченными остались детсады — дошколят тоже можно группами отправить в теплушки.
4. Зачем Молдове депутаты, которые только и умеет играть на скрипках, говорить и бороться на ковре: Выпустят из тюрем опасных преступников или по незнанию еще какой закон примут — и поставят под угрозу жизни людей.
5. Женщина, от которой президент Молдовы через суд требует 50 тысяч леев за правду об отце Санду, лишилась работы и подвергается преследованиям: «Я не могу вернуться в село, мне угрожают».
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